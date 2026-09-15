الرئيسية/تقنيةتحالف تقني جديد لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعيإنشاء جهة تنظيمية مشابهة لهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية16 سبتمبر 2026 01:43آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 01:43تقنيات الذكاء الاصطناعيأأواشنطن:أخبار 24أنثروبيكجوجلالذكاء الاصطناعياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلةرئيس "سدايا": ينبغي تحويل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق عمليبيل جيتس: حكومات العالم متخلفة كثيرًا بالتعامل مع الذكاء الاصطناعيآبل تطلق iOS 27.. وسيري AI يتصدر تحديثات أنظمتهاالمملكة تقود جهودًا دولية لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي