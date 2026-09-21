الرئيسية/تقنيةتحذيرات أممية من مخاطر الذكاء الاصطناعيبسبب تجاوزات في إجراءات الأمان لدى أوبن إيه آي21 سبتمبر 2026 18:43آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 18:43تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطرهأأنيويورك:أخبار 24تحذيراتأوبن إيه آيتنظيم الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق "هاكاثون الأمن السيبراني" في وادي الظهران للتقنيةتغريم "غوغل" 403 ملايين يورو لانتهاك قواعد حماية البيانات الأوربيةمبيعات الروبوتات الشبيهة بالبشر بلغت 7 آلاف في 2025نقلة جديدة بشكل المحادثات في "واتساب" على أندرويد