الرئيسية/تقنية"تحقق" تتيح للمستخدمين فحص الملفات ورموز الاستجابة السريعةلتمكين المستخدمين من التأكد من موثوقيتها قبل الاستخدام7 أكتوبر 2026 16:35آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 16:35شخص يتحقق من رمز الاستجابةأأالرياض:أخبار 24الهيئة الوطنية للامن السيبرانيالامن السيبرانيالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةويكيميديا تتهم وكلاء OpenAI بإساءة استخدام منصاتهاتقنية نانوية سعودية جديدة تقلل الانبعاثات الصناعية "موهبة" تفتح التسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة""كاوست": دورة "النينيو" بالمحيط الهادئ قد تغير ملوحة البحر الأحمر