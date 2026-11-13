الرئيسية/تقنيةتحقيق: 11 شركة تلفزيونات ذكية تجمع بيانات المستخدمينتقنية تتعرف على المحتوى المعروض وتستخدم بيانات المشاهدة في الإعلانات13 نوفمبر 2026 18:33آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 18:371:48أأواشنطن:أخبار 24جوجلحماية البيانات الشخصيةشاشات التلفازالاجهزة الذكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"X" تتيح مشاركة 20 صورة في المنشور الواحداستقالة رئيس "إنفيديا" تتجاوز الفضائح إلى أمن التكنولوجياعطل "مايكروسوفت 365" يمتد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات"إنفيديا" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي وتولي كوليت كريس المنصب مؤقتًا