الرئيسية/تقنيةتدشين مبادرة وطنية لتمكين مليون طالب جامعي من تقنيات Geminiدعمًا لتنمية المهارات المستقبلية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية3 سبتمبر 2026 21:26آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 21:39رئيسة السياسات العامة لدى "جوجل" سارة الحسيني خلال إعلانها المبادرة الوطنيةأأالرياض:أخبار 24مبادراتوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيGoogle Geminiالجامعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تتيح التحدث صوتيًا مع المساعد الذكي بـ Gmail"الداخلية" تستعرض حلاً لتقييم الكفاءات بالذكاء الاصطناعي"الاتصالات" تطلق مؤشر نضج الحوسبة السحابيةخلل يعيد إحياء رسائل قديمة في رسائل "جوجل"