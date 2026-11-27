الرئيسية/تقنيةترامب يؤكد أن رئيس "إنفيديا" لا يشكل تهديداً أمنياًجدد الإشادة بتدخله لإعادة هوانغ لمنصبه بعد قضية الجاسوسة المزعومة27 نوفمبر 2026 13:48آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 13:48هوانغ يتحدث في حدث قبل منتدى COMPUTEX في تايبيه - أرشيفية — REUTERSأأواشنطن:أخبار 24إنفيدياشركات التكنولوجيادونالد ترامبشركات الذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إكس" تتيح للآباء مراقبة حسابات أبنائهم بأدوات جديدة"واتساب" تطرح ميزة جدولة الرسائل رسميًاميزة من سامسونج لكشف الاحتيال بمكالمات "واتساب" و"تليجرام"إنفيديا توقف شحن خوادمها إلى 4 دول بجنوب شرق آسيا