الرئيسية/تقنيةترامب يجمع قادة الذكاء الاصطناعي لبحث تنظيم التقنيةاجتماع يضم قادة ميتا وغوغل وأنثروبيك وأوبن إيه آي وسط انقسام جمهوري29 سبتمبر 2026 13:39آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 13:39مارك زوكربرغ وسام ألتمان — AFPأأواشنطن:أخبار 24تنظيم الذكاء الاصطناعيدونالد ترامبشركات الذكاء الاصطناعيالبيت الابيضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبن إيه آي" تعتذر عن اختراق موقع حكومي أستراليبروكسل تعتمد إطارًا لحماية أمنها خارج الغلاف الجوي"واتساب" تختبر شريط تنقل أكثر شفافية واستدارةاختراع سعودي يقلص استهلاك الطاقة في أنظمة الرادار