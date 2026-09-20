الرئيسية/تقنيةترامب يعتزم تعيين مستشار جديد للذكاء الاصطناعيكشف الرئيس كذلك عن سعيه لإنشاء "قوة للذكاء الاصطناعي"20 سبتمبر 2026 11:24آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 11:24الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةالذكاء الاصطناعيالرئيس الامريكيدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أنثروبيك" تدرس إطلاق نموذج جديد لمنافسة "أوبن إيه.آي""أبل" تضيف حماية جديدة بالهواتف ضد الاحتيال المصرفي4 جوائز سعودية في أولمبياد المعلوماتية للبلقان 2026الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 90% من البيانات بحلول 2035