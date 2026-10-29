الرئيسية/تقنيةتسريب بيانات ٤١ ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكيةنشر معلومات تكشف هويات مسؤولين عن العمليات السرية وبرامج الترحيل29 أكتوبر 2026 11:35آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 11:35شعار زارة الأمن الداخلي الأمريكيةأأواشنطن:أخبار 24حماية البيانات الشخصيةتسريب معلومات سريةهجمات قراصنة الإنترنتالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيويورك تفرض قيودًا على روبوتات الدردشة للقاصرين"أبل" تتجه إلى الحواسيب المحمولة بشاشات اللمسهيئة الحكومة الرقمية الأولى خليجياً عن برنامج "قدراتك""أمازون" تطرح خمسة أجهزة أليكسا جديدة متقدمة