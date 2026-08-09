الرئيسية/تقنيةتطبيق "أئمة" يوسع خدماته الرقمية في الحرمينيقدم التطبيق متابعة مواقيت الصلوات في الحرمين 9 أغسطس 2026 03:56آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 03:56يضم "أئمة" أرشيفًا رقميًا للصلوات اليوميةأأمكة المكرمة:أخبار 24رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويالحرم المكيالحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سدايا" تعزز التحول الرقمي بإطلاق منصة "إبرام"خاصالكسل الذي غيّر العالم… اختراعات بدافع عدم الحركةجوجل تتيح متجر "أبتويد" عبر "Play" لمستخدمي أندرويد"ميتا" تواجه محاكمة جديدة بشأن اتهامات بإدمان القاصرين