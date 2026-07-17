الرئيسية/تقنيةتنظيمات جديدة لضبط مخالفات الأمن السيبراني والإبلاغ عنهاصلاحيات واسعة للمفتشين والمحققين ومكافأة تصل إلى 50 ألف ريال للمبلّغين17 يوليو 2026 16:11آخر تحديث : 17 يوليو 2026 16:19شعار الهيئة السعودية للأمن السيبرانيأأالرياض:أخبار 24الهيئة الوطنية للامن السيبرانيالامن السيبرانيالبلاغاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيري AI تغيّر تجربة استخدام الآيفون في iOS 2729 دولة تؤسس منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي"OpenAI" تطلق لوحة مفاتيح ذكية للمطورين "وزارة الاتصالات" تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي