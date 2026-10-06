الرئيسية/تقنية"تنظيم الإعلام" و"ميتا" تطلقان مبادرة لمكافحة الاحتيال الإلكترونيمبادرة "شيّك قبل تتفاعل" تقدم أدوات عملية لحماية الحسابات6 أكتوبر 2026 16:25آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 16:25مبنى لهيئة تنظيم الإعلامأأالرياض:أخبار 24الاحتيالالهيئة العامة لتنظيم الإعلامالجرائم الالكترونيةالنصب والاحتيالميتاالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كاوست": دورة "النينيو" بالمحيط الهادئ قد تغير ملوحة البحر الأحمر"سدايا" تفتح التسجيل لمسار حماية البيانات الشخصيةالدراسات تطلق دعوات لتوسيع مدونات اللهجات العربية الحكومة الرقمية تُطلق "تحدي الابتكار 2026"