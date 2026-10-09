الرئيسية/تقنية"تنظيم الإعلام": 4 إجراءات بسيطة تحمي من الاحتيال الرقمي الوعي الرقمي هو الأساس في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني9 أكتوبر 2026 05:26آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 05:26الاحتيال الرقمي أأالرياض:أخبار 24التقنيةالاحتيالالهيئة العامة لتنظيم الإعلامجرائم الاحتيال الماليالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبنك الدولي: المملكة مرجع عالمي في الذكاء الاصطناعي "مايكروسوفت" تعزز حضور الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر "كاكست": نعمل على ربط العلوم النووية بقطاع التراث"سامسونج" تبدأ طرح أندرويد 17 لأجهزة قابلة للطي