الرئيسية/تقنية"توكلنا" يكرّم "أمانة الرياض" لإتمام دمج خدماتها في التطبيقالتكريم يأتي خلال مؤتمر ليب 2026 ويعزز التحول الرقمي الوطني2 سبتمبر 2026 21:23آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 21:23جانب من فعاليات المؤتمرأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضالتكريمالمحتوى الرقميتوكلنامعارضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطائرة المجنّحة في "ليب 2026" تعزّز الرصد الأمني بعينٍ ذكيةIot squared تطلق منصة الذكاء المكاني «Nucleus Twin»stc تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال "ليب 2026""الجوازات" تستعرض البوابة الإلكترونية اللاتلامسية في "ليب 2026"