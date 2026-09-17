الرئيسية/تقنيةثغرة في iOS 27 تسبب تجمّدًا مؤقتًا لهواتف آيفون يعرف الخلل باسم Soft Lock ويمكن تجاوزه بإعادة تشغيل الجهاز17 سبتمبر 2026 10:50آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 10:50صورة لبعض هواتف آيفونأأكاليفورنيا:أخبار 24المنصات الالكترونيةهواتفأبلالتحديثات التقنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ميتا" تعتزم إطلاق نظارة جديدة بلا كاميرا"أوبن إيه آي": سلوكيات مقلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" باستعراض منصة "HIP" وحلولها الرقمية"سدايا" تكرّم 52 من الحاصلين على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي