الرئيسية/تقنيةجامعة الإمام ضمن أفضل 200 جامعة عالميًّا بالابتكاريأتي تقدم الجامعة ثمرةً لجهودها ومبادراتها في مجالات الابتكار14 سبتمبر 2026 01:44آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 02:01جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأأالرياض:أخبار 24الجامعاتجامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميةتصنيف الجامعات العالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلة 90 متخصصًا في الابتكار الرقمي في "إنبثون الحدود الشمالية""غوغل" توفر تطبيق "Gemini" لأجهزة "ويندوز" عالميًا"تسلا" تفتح العد التنازلي.. "رودستر" تستعد للظهور مجددًامخاوف السلامة تؤجل الطرح العام الأولي لـ"أوبن إيه.آي"