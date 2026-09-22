الرئيسية/تقنية جامعة الملك فهد تتصدر مسابقة SUAS للطائرات بدون طيار الفريق السعودي يتفوق على 64 فريقًا ويحقق اللقب للمرة الثانية22 سبتمبر 2026 15:31آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 15:31 فريق جامعة الملك فهد الفائز بالجائزةأأأوكلاهوما:أخبار 24جامعة الملك فهد للبترول والمعادنطائرات بدون طيارالمسابقاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وادي طيبة" يفتح مسارات جديدة لدعم المبتكرين"واتساب" يختبر تحويل الكلام إلى نص دون إنترنت"جوجل" تطلق حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعيسبع جهات حكومية تتصدر منصة البيانات المفتوحة لـ"سدايا"