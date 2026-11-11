الرئيسية/تقنية"جوجل" تتيح الوصول إلى أدوات أدوبي عبر "جيميني"تعاون جديد يربط خدمات إدارة الملفات مع إمكانيات التحرير الذكي11 نوفمبر 2026 19:30تستمر الروبوتات والذكاء الاصطناعي في دفع حدود الابتكار التقني، مما يرمز إلى مستقبل البرمجة والأتمتة المتقدمة.أأالرياض:أخبار 24جوجلجيمينيأدوبي فوتوشوبأخبارالذكاء الاصطناعيأداة أكروباتأدوبيجوجل درايفالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة الثالثة عالميًا في نمو كفاءات الذكاء الاصطناعي"أنثروبيك" تُطلق أدوات جديدة لـ"كلود" لتعزيز إنتاجية بيئات العملالذكاء الاصطناعي يعزز التحقق العمري على "إنستغرام""موهبة" تحفّز الطلاب على خوض مسابقة "بيبراس"