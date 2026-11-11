الرئيسية/تقنيةجوجل تطلق جيميني على "كار بلاي" لإتاحة التفاعل أثناء القيادةيستهدف جعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وذكاءً11 نوفمبر 2026 23:00آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 23:19جوجل تطلق جيميني على "كار بلاي" لإتاحة التفاعل الصوتي أثناء القيادةأأالرياض:أخبار 24جوجلجيمينيأخباركار بلايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تتيح الوصول إلى أدوات أدوبي عبر "جيميني"المملكة الثالثة عالميًا في نمو كفاءات الذكاء الاصطناعي"أنثروبيك" تُطلق أدوات جديدة لـ"كلود" لتعزيز إنتاجية بيئات العملالذكاء الاصطناعي يعزز التحقق العمري على "إنستغرام"