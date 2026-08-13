الرئيسية/تقنية"جوجل" تطلق جيميني 3.7 فلاش بتحديثات أوسع للبرمجةدون إعلان موعد طرح النسخة المتقدمة "جيميني 3.5 برو"14 أغسطس 2026 02:32آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 02:45"جوجل" تطلق جيميني 3.7 فلاش بتحديثات أوسع للبرمجةأأواشنطن:أخبار 24جوجلالبرمجةجوجل جيمينيالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"فيسبوك" تطلق مساعدًا ذكيًا يعيد تشكيل صناعة المحتوىاكتشاف نجم يشبه الثقب الأسود في الكون المبكرالذكاء الاصطناعي يدعم نمو المنشآت وتطوير قطاع الأعمال بالمملكةالمملكة ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي