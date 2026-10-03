الرئيسية/تقنية"جوجل" تعزز وصول المكفوفين بميزة الرؤية الموجّهةيمكّن المكفوفين وضعاف البصر من قراءة التفاصيل الدقيقة3 أكتوبر 2026 05:50آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 05:50"جوجل" تعزز وصول المكفوفين بميزة الرؤية الموجّهةأأواشنطن:أخبار 24جوجلاندرويدالمكفوفينالتطبيقاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"صدى" ترفع دقة نماذج إنفيديا في اللهجات السعودية وزير الداخلية يكرم stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 أداة ذكاء اصطناعي صوتية تقدّر العمر وتكشف مؤشرات الخرف"الأمن السيبراني" تلزم مزاولي خدماتها بالتسجيل عبر "حصين"