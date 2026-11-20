الرئيسية/تقنية"جوجل" تعيد تأمين التطبيقات في بيكسل وجالاكسيالميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي QPR3 Beta 3 20 نوفمبر 2026 18:08آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 18:08"جوجل" تعيد تأمين التطبيقات في بيكسل وجالاكسيأأالرياض:أخبار 24جوجلواجهة One UI 9.5Galaxy S27أندرويد 17أخبارسامسونجالتعليقاتأأخبار ذات صلة"Gemini 4 Neon" ينطلق بقدرات متقدمة للمطورين والشركات "ChatGPT" يعزز الإملاء المباشر ويلغي حد 10 دقائق"إنستغرام" يتيح تعديل القصص بعد نشرها خلال 15 دقيقة"123456" تتصدر كلمات المرور الأكثر شيوعا عالمياً