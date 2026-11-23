الرئيسية/تقنية"جيميني" يعلن عن كاميرا جديدة بتصميم متطورواجهة الكاميرا المحدثة تتيح إضافة الصور بسرعة وتدعم ميزات الذكاء الاصطناعي23 نوفمبر 2026 20:16"جيميني" يعلن عن كاميرا جديدة بتصميم متطورأأالرياض:أخبار 24جوجلجيمينيأخباركاميرا جديدةالذكاء الاصطناعيتحديثات التكنولوجياالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختراق Cleverbridge يسرّب بيانات بطاقات دفع ورموز الأمان"مايكروسوفت" تعالج ثغرة أمنية في خدمة لإدارة الهوية الذكاء الاصطناعي يختلف عن الدماغ في معالجة المعلومات البصرية"غوغل" تعيد تصميم محرك البحث عبر أدوات جديدة