الرئيسية/تقنيةخرائط غوغل تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكاأجرت التغيير تماشيًا مع نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي31 أغسطس 2026 04:33آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 04:33بحيرة أونتاريو هي الأصغر مساحة بين البحيرات العظمى الخمسأأواشنطن:أخبار 24خرائط غوغلغوغلدونالد ترامبكنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةطقس أدق أثناء القيادة مع CarPlay"الداخلية".. راعٍ استراتيجي لمؤتمر ومعرض "ليب 2026"السواحة: إطلاق نظام حرية المعلومات قريبًا.. وتراجع الشكاوى إلى 15%نظام من "أنثروبيك" يتيح للذكاء الاصطناعي تنفيذ تجارب