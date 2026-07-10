الرئيسية/تقنيةدعوة عالمية للمشاركة في هاكاثون جاهزية الذكاء الاصطناعيتمكين الشباب من تطوير حلول مبتكرة10 يوليو 2026 03:52آخر تحديث : 10 يوليو 2026 03:52دعوة للمشاركة في هاكاثون جاهزية الذكاء الاصطناعيأأالرياض:"أخبار 24"الذكاء الاصطناعيالمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعيالاتحاد الدولي للاتصالاتالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"OpenAI" تطلق "ChatGPT Work".. تدشين عصر المهام الذاتية المملكة تحصد جائزة و5 شهادات تميز في "القمة العالمية لمجتمع المعلومات""ليب" يواصل تألقه في هونغ كونغ كمنصة تقنية عالمية