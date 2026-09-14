الرئيسية/تقنيةدمج 500 نظام حكومي في بحيرة البيانات الوطنية المملكة تولي قطاع التقنية الحيوية اهتمامًا كبيرًا14 سبتمبر 2026 22:04آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 22:15حفل افتتاح النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبيةأأالرياض:أخبار 24سداياالتقنيةتخزين البياناتالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية"الثقافة" تصدر دليل أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعيالأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي"أجيبوت" الصينية تبدأ تأجير الروبوتات في المملكة بـ2000 ريال يوميًا