الرئيسية/تقنية"ديب سيك" تطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بأقل تكلفةأقل 100 مرة مقارنةً بأحد نماذج "أنثروبيك" الأمريكية3 أغسطس 2026 16:43آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 16:51تطبيق "ديب سيك" على الهواتف الذكيةأأبكين:أخبار 24بكينالذكاء الاصطناعيديب سيكالتعليقاتأأخبار ذات صلةخبراء يحذرون من استغلال الكتب النادرة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي يقود رحلة تطوير الكفاءات التعليميةبدء التطبيق الإلزامي لقانون الذكاء الاصطناعي في أوروبا"أفلام الذكاء الاصطناعي".. مبادرة لدعم المواهب السينمائية بجدة