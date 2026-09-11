الرئيسية/تقنيةرصد علماء يستخدمون "Claude" في تطوير أسلحة بيولوجيةالشركة وثّقت 5 حالات وأوقفت الحسابات المرتبطة بإساءة الاستخدام 11 سبتمبر 2026 19:30آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 19:39مقر شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعيأأكاليفورنيا:أخبار 24أنثروبيكفيروسذكاء اصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد سنوات من الانتظار.. أبل تكشف عن هاتف "آيفون ديو" القابل للطيارتفاع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية بسبب نقص الذاكرةقيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل في كاليفورنياالسواحه: المملكة تواصل جذب شركات الذكاء الاصطناعي وتسريع نموها