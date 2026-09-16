الرئيسية/تقنية"زوكربيرج" يرفض الدعوات المتزايدة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعيرئيس ميتا يدعو إلى توسيع منظومة التقييم المستقل للأنظمة الذكية16 سبتمبر 2026 10:12آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 10:12رئيس مجموعة ميتا مارك زوكربيرجأأكاليفورنيا:أخبار 24الذكاء الاصطناعيميتامارك زوكربيرجالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ميتا" تتيح اشتراكات جديدة للشركات وصُنّاع المحتوىآبل تدرس إطلاق عائلة متكاملة من هواتف آيفون القابلة للطيتحالف تقني جديد لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعيرئيس "سدايا": ينبغي تحويل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق عملي