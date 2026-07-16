الرئيسية/تقنية"سامسونج "تطور شاشات "Flex Titanium" لهواتفها القابلة للطيتقنية جديدة تعتمد على "التيتانيوم " لتعزيز المتانة وتقليل أثر التجعد 16 يوليو 2026 12:14آخر تحديث : 16 يوليو 2026 12:23هواتف سامسونج القابلة للطىأأسول:أخبار 24التكنولوجياسامسونج الكوري الجنوبيسامسونجبطارية الهاتف المحمولالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تعيد ابتكار صورها بواجهة تفاعلية جديدةإشادة دولية بتقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعياتهامات لـ "ميتا" باستخدام الـ AI في تسريح موظفيهاإطلاق "كود ناين 66" لتمكين صناعة الألعاب الإلكترونية