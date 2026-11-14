الرئيسية/تقنية"سبايس إكس" تستعيد مركبتها الفضائية بنجاح بعد يوم في المدارظهرت المركبة من بين الغيوم بعد رحلة هبوط عبرت خلالها القارة15 نوفمبر 2026 02:43آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 02:43إطلاق مركبة إلى الفضاءأأواشنطن:أخبار 24الفضاءمركبة فضائيةرحلات فضائيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيطاليا تغرّم "ميتا" 805 ملايين يورو لانتهاك خصوصية المستخدميناختراق علمي.. ذكاء اصطناعي يحول نشاط الدماغ إلى صور مرئيةخدمة جديدة.. خرائط آبل تقدم قوائم مطاعم محدثة أسبوعياًمايكروسوفت تعلن استعادة خدماتها بعد انقطاع لأكثر من 24 ساعة