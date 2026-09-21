الرئيسية/تقنيةسبع جهات حكومية تتصدر منصة البيانات المفتوحة لـ"سدايا"نشر أكثر من 23.690 مجموعة بيانات وإتاحتها للمستفيدين21 سبتمبر 2026 22:54آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 23:05الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"أأالرياض:أخبار 24سداياالجهات الحكوميةالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحذيرات أممية من مخاطر الذكاء الاصطناعيإطلاق "هاكاثون الأمن السيبراني" في وادي الظهران للتقنيةتغريم "غوغل" 403 ملايين يورو لانتهاك قواعد حماية البيانات الأوربيةمبيعات الروبوتات الشبيهة بالبشر بلغت 7 آلاف في 2025