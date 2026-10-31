الرئيسية/تقنية"سدايا": البيانات المصطنعة تسرع الابتكار وتخفض تكاليف جمع البيانات تسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي 31 أكتوبر 2026 18:07آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 18:08الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الذكاء الاصطناعيالمملكةالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أنا لست روبوتًا"... تحذير من طريقة مزيفة تسرق بياناتكعمالقة الذكاء الاصطناعي يتوحدون لحماية نشر المحتوى من الاستغلالتقنية تحوّل النفايات البلاستيكية إلى وقود"مايكروسوفت" تعالج مشكلة قائمة النقر في ويندوز 11