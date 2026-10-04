الرئيسية/تقنية"سدايا" تبدأ اختبارات الشهادات الاحترافية بتصنيف البياناتتركز الشهادة على تنمية قدرات المختصين في تصنيف البيانات4 أكتوبر 2026 21:13آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 21:13لافتة خارجية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030سداياالشهادات الجامعيةالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"طويق" تطلق فعالية "مدار" بجوائز ماليةمدير الاستخبارات الأمريكية يقود فريقًا لمخاطر الذكاء الاصطناعياستقالة مسؤول في "أوبن إيه آي" تثير المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعيإطلاق قمر صناعي لاختبار الذكاء الاصطناعي بالفضاء