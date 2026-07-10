الرئيسية/تقنية "سدايا" تحصد شهادتي تميز في جائزة القمة العالميةنظير إسهامها في دعم الابتكار وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي10 يوليو 2026 22:00آخر تحديث : 10 يوليو 2026 22:39"سدايا" تحصد شهادتي تميز في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتأأجنيف :"أخبار 24"سداياجنيفالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةلقاءات سعودية صينية لبحث فرص الشراكة في توظيف الروبوتات الذكيةSpaceXAI تطلق Grok 4.5 للمبرمجين والشركاتدعوة عالمية للمشاركة في هاكاثون جاهزية الذكاء الاصطناعي