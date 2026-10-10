الرئيسية/تقنية"سدايا" تدفع الحوسبة الكمية إلى الواجهة الوطنية معالجة مسائل علمية معقدة تتجاوز قدرات الحوسبة التقليدية10 أكتوبر 2026 04:07آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 04:07"سدايا" تستشرف مستقبل الحوسبة الكميةأأالرياض:أخبار 24التقنيةالذكاء الاصطناعيالتحول الرقميالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةذكاء جوجل يسجّل ويفرّغ الاجتماعات بلا إنترنت النماذج اللغوية تتفوق على العلماء في الاكتشافات العلميةآبل تقلص إنتاج "آيفون 18 برو" بسبب ضعف الطلب"أمازون" تنافس "آيباد" بجهاز لوحي بشاشة تشبه الورق