الرئيسية/تقنية"سدايا" تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعيليكون مرجعًا إرشاديًا للجهات الحكومية والخاصة14 يوليو 2026 12:39آخر تحديث : 14 يوليو 2026 12:39روبوت ذكاء اصطناعي تعليميأأالرياض:أخبار 24الذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةشراكة بين "تسامي" و"ولبرت" لإطلاق حلول التوائم الرقمية في المملكةالمنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصين"Galaxy Watch".. محفظة رقمية تنطلق بلمسة واحدةإنجاز سعودي يبرز في بطولة الروبوتات تحت الماء