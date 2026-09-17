الرئيسية/تقنية"سدايا" تطلق 5 أطر لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعيأطلقت 4 شهادات احترافية في إدارة البيانات وحوكمتها 17 سبتمبر 2026 20:37آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 20:37"سدايا" تطلق أربع شهادات احترافية في إدارة البيانات خلال منتدى اليونسكو العالمي أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030سداياالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةحاسوب محمول مبتكر بتقنية تبريد جديدة دون مراوح تقليدية"كاست" تخرج الدفعة الأولى من برنامج تسريع الابتكارثغرة في iOS 27 تسبب تجمّدًا مؤقتًا لهواتف آيفون"ميتا" تعتزم إطلاق نظارة جديدة بلا كاميرا