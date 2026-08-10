الرئيسية/تقنية"سدايا" تعزز التحول الرقمي بإطلاق منصة "إبرام"يستفيد منها أكثر من 87 جهة حكومية11 أغسطس 2026 01:40آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 01:40الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)أأالرياض:أخبار 24سداياالتقنيةالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالكسل الذي غيّر العالم… اختراعات بدافع عدم الحركةجوجل تتيح متجر "أبتويد" عبر "Play" لمستخدمي أندرويد"ميتا" تواجه محاكمة جديدة بشأن اتهامات بإدمان القاصرين"أنثروبيك" تفعّل الوضع التلقائي في "كلود كود"