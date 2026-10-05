الرئيسية/تقنية"سدايا" تفتح التسجيل لمسار حماية البيانات الشخصيةدعم التزام الجهات الخاصة بنظام حماية البيانات الشخصية6 أكتوبر 2026 01:26آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 01:26 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أأالرياض:أخبار 24سدايامراكز البياناتالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدراسات تطلق دعوات لتوسيع مدونات اللهجات العربية الحكومة الرقمية تُطلق "تحدي الابتكار 2026"قيود جديدة على تثبيت التطبيقات الخارجية في "أندرويد""جوجل" تعتزم تقييد الاستخدام المجاني لمساعدها "جيميني"