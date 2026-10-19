الرئيسية/تقنيةسعوديتان تحققان صدارة هاكاثون "AgentX" للذكاء الاصطناعيرهف الحربي وروان طلحة تبرزان في منصة ذكية لإدارة المشاتل19 أكتوبر 2026 19:39آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:39إحدى فعاليات الهاكاثونأأالرياض:أخبار 24التقنيةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالذكاء الاصطناعيهاكاثونمواهب السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبن إيه آي" تستعد لتطوير روبوت بشري بنموذج أولي في 2027المملكة تدعو إلى ربط رقمي خليجي مستدام المملكة الأولى عالميًّا في تفعيل تقنية تأمين توجيه حركة الإنترنتإطلاق "برمجان التأمين" لمعالجة التحديات بحلول تقنية