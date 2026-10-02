الرئيسية/تقنية"صدى" ترفع دقة نماذج إنفيديا في اللهجات السعودية تضم مجموعة "صدى" نحو 667 ساعة صوتية تشمل أكثر من 600 ساعة3 أكتوبر 2026 02:58آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 02:58شركة إنفيديا أأالرياض:أخبار 24سداياإنفيدياالذكاء الاصطناعيهيئة الاذاعة والتلفزيونالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يكرم stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 أداة ذكاء اصطناعي صوتية تقدّر العمر وتكشف مؤشرات الخرف"الأمن السيبراني" تلزم مزاولي خدماتها بالتسجيل عبر "حصين""أوبن إيه آي" تفصل 3 موظفين بسبب معلومات حساسة