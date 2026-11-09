الرئيسية/تقنيةطلبة المملكة يحصدون 3 ميداليات في أولمبياد البيروني للكيمياء ارتفع رصيد المملكة في أولمبياد البيروني إلى 7 ميداليات دولية9 نوفمبر 2026 18:49آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 19:09 الطالب علي سالم آل منصور وبجواره عبدالله محمد السحيب وغسان إبراهيم الشايب بعد فوزهم بالميدالياتأأالرياض:أخبار 24مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبةطلاب سعوديينمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعاولمبياد الكيمياء الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةتطبيق جديد من "تيك توك" للتجارة الإلكترونية أمازون تطور روبوتًا منزليًا جديدًا بعد تعثر مشروع "أسترو"بريطانيا تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العسكرية100 ألف تطبيق تدعم آيفون Duo القابل للطي