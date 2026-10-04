الرئيسية/تقنية"طويق" تطلق فعالية "مدار" بجوائز مالية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وممارسات الحماية من المخاطر الرقمية4 أكتوبر 2026 18:53آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 18:57مواطن ومواطنة يتطلعان للمشاركة في تحديات الأمن السيبرانيأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الامن السيبرانيالذكاء الاصطناعياكاديمية طويقالتعليقاتأأخبار ذات صلةمدير الاستخبارات الأمريكية يقود فريقًا لمخاطر الذكاء الاصطناعياستقالة مسؤول في "أوبن إيه آي" تثير المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعيإطلاق قمر صناعي لاختبار الذكاء الاصطناعي بالفضاءإضافة مزايا جديدة في "أندرويد" هواتف بيكسل