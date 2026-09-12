الرئيسية/تقنيةعلماء رياضيات يحذرون من أن سباق الذكاء الاصطناعي يهدد مجالهمبعد نجاح أحد نماذج "أوبن إيه آي" بحل واحدة من "مسائل جائزة الألفية"12 سبتمبر 2026 10:20آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 10:20شعار شركة أوبن إيه آيأأالرياض:أخبار 24الرياضياتالذكاء الاصطناعياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأطباء يتفوقون على الذكاء الاصطناعي في كشف الميلانوماالسديس يوجه بإقامة هاكاثون "هداية ثون" في المدينة رصد علماء يستخدمون "Claude" في تطوير أسلحة بيولوجيةبعد سنوات من الانتظار.. أبل تكشف عن هاتف "آيفون ديو" القابل للطي