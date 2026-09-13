الرئيسية/تقنية"غوغل" توفر تطبيق "Gemini" لأجهزة "ويندوز" عالميًايتيح الوصول السريع إلى المساعد الذكي عبر اختصار Alt + Space 13 سبتمبر 2026 09:34آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 09:35تطبيق جيميناي للذكاء الاصطناعيأأواشنطن:أخبار 24غوغلويندوزالذكاء الاصطناعيجيمينايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تسلا" تفتح العد التنازلي.. "رودستر" تستعد للظهور مجددًامخاوف السلامة تؤجل الطرح العام الأولي لـ"أوبن إيه.آي"منتدى عالمي بالرياض لمناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعيالسواحه يبحث توسيع الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي السعودية