الرئيسية/تقنيةفتح التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعيبناء الخوارزميات والقدرات التحليلية لاستخلاص الرؤى من البيانات4 أغسطس 2026 01:57آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 02:00سدايا تفتح باب التسجيل للحصول على الشاراتأأالرياض:أخبار 24سداياالتقنيةالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"واتساب" يعالج حظرًا تقنيًا طال مستخدمينعلماء يطورون رقائق مصغرة مدعومة بالذكاء الاصطناعيواجهة جديدة لتثبيت المحادثات بـ "رسائل Google"4 طلاب يمثلون المملكة في أولمبياد IOAI 2026 بكازاخستان