الرئيسية/تقنية"فيسبوك" تطلق مساعدًا ذكيًا يعيد تشكيل صناعة المحتوىطرح أسئلة مباشرة للحصول على تحليلات فورية14 أغسطس 2026 05:30آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 05:31"فيسبوك" تطلق Creator Studio امساعدًا ذكيًا يعيد تشكيل صناعة المحتوىأأواشنطن:أخبار 24فيس بوكالذكاء الاصطناعيفيسبوكالايفونالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تطلق جيميني 3.7 فلاش بتحديثات أوسع للبرمجةاكتشاف نجم يشبه الثقب الأسود في الكون المبكرالذكاء الاصطناعي يدعم نمو المنشآت وتطوير قطاع الأعمال بالمملكةالمملكة ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي