الرئيسية/تقنيةقادة الذكاء الاصطناعي يحذّرون من مخاطر التسارع التقنيفرض رفع مستوى اليقظة ووضع ضوابط أكثر صرامة24 سبتمبر 2026 01:36آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 01:36تظهر شعارات أوبن أي آي وأنثروبيك بشكل بارز على شاشات الهواتف الذكيةأأواشنطن:أخبار 24التكنولوجياالتقنيةالذكاء الاصطناعياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلةكيف تحافظ على ذكائك في عصر الذكاء الاصطناعي؟تحديث في "يوتيوب ميوزيك" يتيح الوصول السريع لميزة "Ask Music"تسريب صور لجهاز "جالاكسي تاب" يكشف موعد الإطلاق"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" تطلقان نماذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة