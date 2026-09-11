الرئيسية/تقنيةقيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل في كاليفورنياقانون جديد يحظر الخصائص المسببة للإدمان لمن هم دون 16 عامًا11 سبتمبر 2026 10:40آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 10:40حاكم ولاية كاليفورنيا أثناء لقائه الناخبين في إطار حملته الانتخابيةأأكاليفورنيا :أخبار 24حماية المراهقينوسائل التواصل الاجتماعيكاليفورنياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسواحة يعزّز شراكات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون"كاوست" تحتفي بتخريج 290 طالبًا وطالبة في برنامج التخصصاتليكسر تطلق "ميوز".. أنحف SSD للهواتف الذكية"أبل" تكشف عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس